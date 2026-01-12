美撤回對陸無人機禁令　翁履中：交易籌碼

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北1月12日電／根據《路透》與《南華早報》近日報導，美國商務部已低調撤回原本規劃、針對中國大陸製造無人機祭出更嚴格限制的政策方案。對此，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中11日臉書發文表示，這並非美方對中政策“鬆手”或“轉向”，而是典型的特朗普式談判操作，政策本身從來不是原則，而是可收可放的交易籌碼。



翁履中表示，該方案原先被視為比聯邦通訊委員會（FCC）禁令更具殺傷力，不僅鎖定無人機成品，更直指供應鏈與核心系統，包括機載電腦、通訊模組、飛控系統、地面控制站、作業系統與資料儲存等關鍵環節，一旦落地，等同從技術節點全面封堵中國大陸品牌，特別是市占率極高的大疆DJI與Autel在美國市場的生存空間。



不過，該案送交白宮審查後最終遭到撤回，直到政府追蹤網站更新才被外界察覺。外媒解讀，這項政策急踩煞車，與特朗普政府有意在春季習特會、以及特朗普可能訪中行程前，避免再度升高美中緊張情勢密切相關。中國大陸駐美使館也隨即呼籲美方“縮短問題清單、延長合作清單”，要求停止對中國大陸企業的歧視性政策。



翁履中指出，目前美方呈現出“結構性管制暫停、技術性限制續留”的狀態。FCC針對外國新型無人機與關鍵零組件的限制仍在，但主要影響集中在新機型設備授權，對既有核准機型與已購買產品影響有限。換言之，最可能堵住制度漏洞的行政限制被暫緩，而保留彈性與豁免空間的管制仍存在，顯示無人機產業已成為美中博弈中的談判籌碼。



翁履中說，外界關心“大疆是否又能在美國賣了”，表面看似國安退讓，實際上卻再次印證特朗普時代政策優先順序，與華府傳統安全圈邏輯截然不同。特朗普顯然將與中國大陸領導人會面視為當前最重要目標，凡是可能讓北京感到被逼到牆角、破壞談判氣氛的動作，都會先行排除，甚至不惜暫時擱置國會對中鷹派壓力。



翁履中進一步分析，華府內部長期存在兩股拉力，一方主張去風險化、堵國安漏洞、全面排除中國大陸科技；另一方則將對中政策視為交易工具，只要能換取“看得見的成果”，政策可以暫緩、凍結或保留空間，而特朗普本人顯然更靠近後者。



翁履中也舉半導體政策為例指出，美方去年底才傳出將取消台積電、三星等大廠在中國大陸設廠的部分豁免，但隨後又悄悄對 台積電、三星電子與SK海力士發放年度出口許可證，允許其在2026年全年向中國大陸廠區運送晶片製造設備。這種“先硬後軟、先喊話再回頭”的節奏，時間點多落在習特互動之後，顯示雙方溝通並非外界想像中的正面對撞。