“台灣之盾”啟動　陳永康提點顧立雄

藍委陳永康。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月12日電（記者 鄭羿菲）賴清德日前提出要建構“台灣之盾”多層防禦系統，台“國防部”亦提出新台幣1.25兆元特別軍購預算，並成立專案辦公室。中國國民黨籍“立委”、前海軍上將陳永康12日建議，去年底的大陸對台軍演打得是以量取勝的衛士系列遠程精準火箭，台灣以精準武器攔截耗損率太高。去中心化不是目的，而是要有完整的網絡架構才能防衛，“台灣之盾”需長期努力。



賴清德宣布建置的“台灣之盾”（T－Dome）台美將合作建立多層次飛彈防禦系統，應對大陸的飛彈、火箭和無人機威脅，目標是建立一個涵蓋高空、中空、低空及近迫的嚴密防空網絡，並結合人工智慧與自動化系統（如IBCS），實現“感知－攔截”的整合擊殺鏈，保護台灣關鍵設施與人民安全。



陳永康日前質詢台“國防部長”顧立雄時，顧立雄證實，“國防部”針對“台灣之盾”已成立專案辦公室，規畫用自動化系統結合AI技術，連結各式雷達，融為各式武器的擊殺網。



“立法院”“外交及國防委員會”12日邀台“國防部長”顧立雄報告“國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃”，並備質詢。



陳永康表示，台灣之盾面對挑戰與考驗，敵方現在對我威脅最大的反而不是東風系列戰術導彈，而是衛士系列火箭，因為射程夠遠、數量夠多，這些遠程精準火箭在戰時，我們用現有精準武器去攔截的耗損率太高。