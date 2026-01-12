藍白聯手推未來帳戶　綠營未反對籲開公聽會

社福及衛環委員會召委、藍委廖偉翔。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月12日電(記者 俞敦平)“立法院”社福及衛環委員會今日審查由中國國民黨與台灣民眾黨團共同提出的《台灣未來帳戶特別條例草案》。中國國民黨籍召委廖偉翔以台灣面臨超高齡社會與歷史新低的出生率為由，強調此案是回應台灣結構性危機的必要之舉。儘管涉及龐大財政資源分配，民進黨“立法院”黨團並未直接反對該法案。



民進黨團幹事長鍾佳濱率多位委員在場，強調綠營同樣重視少子化議題。然而，鍾佳濱指出本次延會原定處理總預算，重大法案不應在缺乏討論下倉促闖關，建議在剩餘會期安排公聽會廣納社會意見，以程序性手段回應藍白攻勢，試圖放緩立法節奏。



台灣近年人口結構急遽老化，新生兒人數屢創新低，少子化與高齡化併行的現象已成“國安”危機。為了替兒少累積未來發展資產，在野黨團提出設置“未來帳戶”，主張由政府提撥資金協助兒童儲蓄。然而，“衛福部”對於此類普惠式政策持保留態度，擔憂在台灣邁入超高齡社會、長照與健保財務吃緊的現況下，全面性的現金給付將產生資源排擠效應，影響對弱勢族群的優先照顧。儘管行政部門呼籲審慎，藍白陣營仍聯手將此案排入議程，引發朝野攻防。



會議主席廖偉翔開場即定調，今日排審相關條例並非一時興起，而是為了回應迫在眉睫的結構性危機。他引述數據指出，台灣年出生人口僅剩十三萬五千人，六十五歲以上人口占比從一九九三年的七%一路攀升，如今即將突破兩成，正式邁入超高齡社會。相比其他國家往往耗時半世紀才面臨的人口老化，台灣僅用二、三十年就走完歷程，呈現“老得快、準備慢”的險峻局勢。廖偉翔認為，人口老化伴隨少子化與人口萎縮同步發生，“國家”在增加醫療與老年給付的同時，必須為出生率負責，不能抱持“今天不做明天會後悔”的心態，因此特別安排議程處理。