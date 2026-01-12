高市長初選林岱樺不忍了　強硬回擊3大爭議

針對3大爭議綠委林岱樺在臉書強硬回應。(照:林岱樺臉書) 中評社台北1月12日電／民進黨“立委”林岱樺投入高雄市長初選後，接連被捲入曖昧簡訊、詐領助理費、是否脫黨參選等3大爭議。對此，林岱樺11日表示，這些攻擊已經不是針對她個人，而是針對高雄市民智慧與意志的侮辱。她再三強調，“制度沒有被玩壞，團結就是唯一的路；不管結果如何，自己真愛高雄，也不會退黨”。



民進黨高雄市長初選於12日至17日進行電話民調，黨內4位綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺角逐激烈。國民黨方面徵召藍委柯志恩參選高雄市長。



林岱樺11日在臉書發文表示，3大事一次講清楚，反擊一路以來的爭議。她首先回應外界熱議的“曖昧簡訊疑雲”，痛批所有影射內容都是在檢調扣押她手機後才出現，根本是“假訊息”。她強調，律師已完成閱卷，卷宗中從未出現外界所稱的對話截圖，甚至連申請調閱扣案手機都困難重重。



林岱樺質問“既然手機還在檢調手上，這些截圖到底從哪裡來？誰有能力在這個時間點操作？”林岱樺直批這是對單身女性政治人物的“羞辱式人格毀滅”，怒斥這是“最低層次、不入流的攻擊”。



至於“詐領助理費”司法案，林岱樺指出，2025年2月遭大規模搜索、一度面臨起訴，確實是她從政以來最荒謬的時刻，但她強調問心無愧。她遭遇的是一場“時機奇怪、程序罕見”的司法行動，初選期間突如其來的搜索，更讓社會質疑是否有人企圖用司法框住她。



林岱樺表示，對於自身清白“百分之百有信心”，因為沒有拿過一毛錢入自己口袋，“如果我最後被證明清白，而高雄卻因為一場抹黑失去一個想改革的人，這樣的損失誰負責？”呼籲外界回到無罪推定原則，不應讓假訊息摧毀改革者。