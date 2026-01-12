顧立雄：台軍三大變化　彈藥消耗暴增需外購

台“國防部長”顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月12日電（記者 鄭羿菲）台軍方以總價新台幣15億582萬元，對外採購7600萬發子彈，遭在野黨質疑明明可自製，卻以超過3倍的價差對外採購。台“國防部長”顧立雄12日表示，軍方近年有三大變化，包括實彈化訓練、恢復一年期徵兵、後備教召延長，這導致彈藥消耗量暴增，使儲備量低於標準，因此需要外購。



顧立雄指出，軍方每年彈藥消耗量，從2021年的2340萬發，增加到去年的5881萬發。而軍備局提供給陸軍的自製子彈價格為16元，對外採購的單價為15.53元。



“立法院”“外交及國防委員會”12日邀“國防部長”顧立雄報告“國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃”，並備質詢。



媒體問及，採購的步槍子彈遭在野黨質疑，過往替美軍產製M855子彈，每發僅需6元，但軍方對外卻以超過3倍的價差對外採購？顧立雄會前受訪時回應，台美合作相關兩份合約，2005年至2011年、2012年至2020年，這與軍備局自製的子彈不同，底火、發射藥、包裝材料、運輸，是由美方負擔，台灣僅負責彈頭、彈殼與加工，因此價格不同。



顧立雄說，目前軍備局提供給陸軍的子彈，是從底火、發射藥等整體都由台灣製作，大概是16元，而對外採購的標價是15.53元，兩者不能相比。