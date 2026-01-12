蔣萬安建議賴清德　可循扁例會晤在野黨領袖

國民黨籍台北市長蔣萬安接受專訪。（中時脈新聞CT_Pulse） 中評社台北1月12日電／賴清德執政至今朝野衝突不斷，“大罷免”更導致對立激化。中國國民黨籍台北市長蔣萬安接受台媒專訪時指出，陳水扁任內也是“朝小野大”。但扁願意和時任國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜會面。既然有前例，賴清德、卓榮泰應邀在野黨領袖坐下來談、好好溝通，才是人民之福。



藍白持續封殺政府總預算及攸關1.25兆新台幣“國防”特別預算條例，傳出國民黨團擬將TPASS（通勤月票）等部分項目拉出來，先付委審查。但賴清德批評這是“為德不卒”，“行政院長”卓榮泰也酸“挑三揀四”。



《中時新聞網》12日刊出旗下網路節目《中時脈新聞》對台北市長蔣萬安的專訪。他指出，去年民眾的感受及印象就是政治上很多紛紛擾擾，朝野之間過度對立，並非人民之福。目前“憲政”僵局已不是制度上的問題，而是主政者願不願意坐下來談。



他舉例，台灣過去也不是沒有行政、立法僵局，陳水扁擔任“總統”時是朝小野大，但陳水扁願意跟在野黨領袖連戰、宋楚瑜見面坐下來談，甚至蔡英文執政時也願意跟在野領袖面對面溝通。



蔣萬安認為，既然有前例，現在朝野之間對立造成僵局，為什麼不和政黨領袖見面，好好商量溝通？民眾都在看、也很有智慧，只要賴坐下來談、好好溝通，“沒有什麼不能化解，而且必須要化解、走向和解”。



蔣萬安指出，執政者必須想清楚，若“國家”再這樣持續對立，會造成民眾很多困擾，也讓地方政府在政策規畫上必須考量更多面向。例如《財劃法》修法經“立法院”三讀通過，讓去年台北市統籌分配稅款增加，市府才能推動一些政策。但因朝野對抗，“行政院”去年底不副署再次修法後的《財劃法》，所以今年市府就會很苦惱。



蔣萬安強調，如果持續對立而不願意去溝通，對人民、“國家”都不好，化解僵局關鍵還是在執政者的想法。他期盼賴清德或卓榮泰，都應主動跟“立法院”好好坐下來談，化解僵局。無論是總預算、軍購條例或其他“立法院”三讀通過但並未施行的法律案，都該好好來談。他呼籲，施政一定要站在民眾的立場，以民為本才是人民之福。