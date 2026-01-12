民進黨團批藍白挑著審　把總預算當自助餐

民進黨團12日在黨團記者室召開“藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月12日電（記者 張穎齊）朝野陷入僵局，賴清德10日批中國國民黨“立法院”黨團僅將部分預算付委審查，是為德不卒。民進黨團12日開記者會再批國民黨與台灣民眾黨團扭曲《預算法》第54條精神，將“中央政府”總預算當“自助餐”，“挑著審、挑著放行”，形同把人民的稅金當作政黨私房錢，嚴重踐踏“憲政”程序，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌如土皇帝。



國民黨團9日原擬提案放行部分地方政府具急迫性的新興項目預算付委審查，包含TPASS、生育補助等。不過黨團內部有人認為此舉是對“行政院示軟”，最終暫緩未提。賴清德10日受訪指出，國民黨僅付委部分預算審查，是“為德不卒”，應完整審查“中央政府”總預算與“國防”特別預算。



民進黨團12日在黨團記者室召開“藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐”記者會，出席者有民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜。



鍾佳濱表示，依“憲法”及《預算法》規定，“中央政府”總預算由“行政院”提出，“立法院”負責審議，且不得為增加支出之決議，歷年程序一向清楚明確，預算案也都是“整案交付、逐項審查”。但國民黨上周卻把總預算當作“自助餐”，只挑選自己認定符合“急迫性、民生需要、地方補助”的項目審查，其他一概不審，形同自封太上皇。



鍾佳濱質疑，總預算是人民的血汗錢，不是政黨私房錢，“你們認定哪些項目急迫，人民就只能照單全收嗎”？不論是TPASS通勤月票、治水、生育補助、長照、教育等，哪一項不是人民當年度的急迫民生需求？藍白“立委”卻要人民“敲碗”才肯放行，這就是把自己當成土皇帝。



陳培瑜指出，總預算不是只修輪胎、不修引擎的汽車，也不是只繳房貸、不付學費、不給醫藥費的家庭，“不能你想吃肉就買肉，想吃菜就買菜，卻不顧整體運作”。她強調，除了治水、TPASS與生育補助，還有大量被藍白卡住的重要建設。