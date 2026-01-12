綠營對手底定　南投縣長許淑華：盼正面選舉

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月12日電（記者 方敬為）2026南投縣長選舉，民進黨確定由出身草屯鎮的新北市牙醫師公會理事長温世政挑戰國民黨籍現任縣長許淑華，日前並由民進黨秘書長徐國勇陪同赴南投各大宮廟跑行程。許淑華今天對此回應，綠營提名“政治素人”參選，是不錯的策略，可望讓選舉更具焦雙方政見的比較，她也期待與温來一場正面選舉、君子之爭。



民進黨提名温世政投入南投縣長選舉，10日並在民進黨秘書長徐國勇的陪同下赴竹山紫南宮等各大宮廟拜會，温並針對南投建設與未來願景，提出“顧老、顧少、顧腹肚”3箭，要在醫療、就業、經濟等方面促進南投更加進步。



温世政並表示，他非常尊敬許淑華，許多施政做得很好，例如醫療與65歲以上長者健保免費等政策都相當好。不過，南投似乎有一些瓶頸，需要更多人才來幫忙。



許淑華12日出席企業捐贈南投縣政府救護車受贈儀式，針對綠營對手底定受訪表示，這次民進黨提出的縣長選將蠻讓她驚豔，雖然她不認識温醫師，但是從對方各項經歷當中，得知剛好是她國小、國中的學長，而且學經歷非常優秀，又有醫療背景，剛好是南投所需要的面向，期待能夠相互切磋，聽聽對方的政見，來一場君子之爭。



對於民進黨派出素人參選，許淑華認為，是一張好牌，每次選舉到最後面都變成口水戰、烏賊戰，這次由政治素人參選，或許選戰能夠回歸到政見的比較，與政策的相互辯論上，這對健康的選舉生態有益，她個人是正面看待，她並開玩笑稱，希望温世政“不要被政治汙染”，打一場清新的選戰，對民進黨及南投鄉親而言都是好事。