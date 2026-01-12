黃國昌突訪美談軍購案　藍黨團：樂觀其成

國民黨團書記長羅智強受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月12日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間率團赴美國進行閃電式訪問，並表明是去瞭解軍購與關稅案，是否後續會影響藍白合作的立場？中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今天表示，對於黃國昌的訪美給予高度祝福，白營和美方的溝通，我們也是樂觀其成。



羅智強強調，相關預算問題，國民黨有國民黨的立場，跟民眾黨也都保持密切的溝通跟合作，雙方也都會建立在一定的共識下，採取共同行動。



羅智強今天在國民黨團記者會後回應媒體提問，針對黃國昌訪美議題做出以上表示。



據瞭解，黃國昌在訪美前並未先向藍黨團或者國民黨中央透露訊息，藍營方面也認為雙方是獨立政黨，黃並沒有需要先告知，更不會因此影響藍白合作的方向。



羅智強說，有關總預算的問題，國民黨和民眾黨一直保持會商、溝通，這個部分只要溝通完成，兩黨就會有一致的行動出來。



羅智強強調，事實上台美關係非常重要，民眾黨跟美方的溝通，我們也是樂觀其成。但預算（1.25兆軍費）的問題，國民黨有國民黨的立場，跟民眾黨也都保持密切的溝通跟合作，雙方都會建立在一定共識下，採取共同行動。



羅智強說，因為這些是攸關“立法院”所立的法律，今天有沒有被民進黨執政者落實，執行“立院”通過的法律所該編列的預算，這些都會跟民眾黨保持密切溝通。