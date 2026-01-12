白委舉大陸APP“死了嗎”　要台善用科技

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月12日電（記者 俞敦平）台灣邁入超高齡社會，單身戶數已達全台總戶數36%，“孤獨死”成為繼少子化後的新危機。台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊今日在“立法院”社福及衛環委員會質詢時指出，“內政部”與“衛福部”對獨居人口統計數據落差高達數十萬人，且地方政府列冊僅5萬人，顯示社會安全網出現巨大漏洞。黃珊珊特別舉中國大陸一款名為“死了嗎”的熱門APP為例，建議政府與其耗資60多億新台幣進行曠日費時的人口清查，不如善用科技建立通報機制。對此，台“衛福部次長”呂建德當場表示知曉該軟體，但強調問題核心不在偵測，而在於後端有無人力“接住”需求。



“立法院”12日社福及衛環委員會審查“台灣未來帳戶特別條例草案”。



黃珊珊首先針對數據落差提出強烈質疑。她指出，根據“內政部”推估，全“台獨”居人口約67萬人，“衛福部”的推估數字則是39萬人，但地方政府實際列冊關懷的對象卻僅有5萬人。面對數十萬人的統計黑數，以及中央編列60多億元預算預計耗時兩年進行清查的計劃，黃珊珊認為這反映出過去幾年的工作幾乎白費，且對於隨時可能發生意外的獨居者而言，兩年的調查時間過於漫長。“衛福部次長”呂建德解釋，數據差異源於統計口徑不同，“衛福部”鎖定的是“獨居且需關懷”的族群，承認地方列冊數字確實偏低，因此才需要透過韌性計劃全面清查。

