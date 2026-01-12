傳賴清德勸選台北市長　吳思瑤：願當抬轎者

綠委吳思瑤受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月12日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長人選難產，傳出賴清德苦勸民進黨政策會執行長吳思瑤投入，對戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安。吳思瑤12日受訪回應，她的戰場始終在“立法院”，當務之急是預算與政策審議，未曾參與市長人選討論，自己也更傾向扮演抬轎角色，共同守護台北。



媒體報導，傳出賴清德苦勸吳思瑤未果，有意改派“行政院長”卓榮泰出馬，挑戰國民黨籍台北市長蔣萬安。



吳思瑤12日在“立法院”受訪表示，卓榮泰身為“行政院長”，在延會期間仍須處理大量法案與“國防”安全相關預算，行政團隊每天奔波，她實在難以想像外界所傳的市長布局揣測，認為相關說法恐怕只是傳聞。而她自己作為資深台北市“立委”，若真有選戰布局進程，理應有機會參與或知情，但目前並未聽聞卓榮泰被納入討論名單。



吳思瑤進一步說明，自己無論擔任政策會執行長或黨團幹事長，核心任務都是“立法院”的預算審議與政策推動，這是當前最重要的工作，回顧過往經驗指出，陳時中參選台北市長時，她同樣扮演抬轎與協助角色，未來不論由誰出戰，她都會是重要參與者，不一定要親自披戰袍參選，民進黨整體目標仍是守住台北、穩健前進。



吳思瑤說，民進黨對於北市選戰的布局時程，已較往年大幅提前，整體規劃穩健進行中，沒有過晚疑慮，將持續按部就班，確保選戰節奏與執政工作並行不悖。



至於“立法院”是否還能存在民進黨團、台灣民眾黨團綠白合作空間？