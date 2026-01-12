沈伯洋批黃國昌　赴美溝通軍購本末倒置

綠委沈伯洋。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月12日電（記者 張穎齊）藍白擋攸關新台幣1.25兆元軍購特別預算條例付委審查，台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間突然率團赴美國進行閃電式訪問，並表明是去瞭解軍購與關稅案。民進黨籍“立委”沈伯洋12日受訪表示，關稅與軍購預算不是說想談就能出境談。軍購需求要經過審議後，才進入對外採購與談判階段，如今卻在需求尚未釐清前，就將焦點拉到赴美溝通，完全是本末倒置。



此外，外界傳出美國在台協會（AIT）為軍購案向中國國民黨、台灣民眾黨表達不滿、甚至可能施壓。沈伯洋表示，重點不在於美方是否施壓，而是在野黨連審議都不審，才是目前最大的問題，“國防”預算應回到“立法院”“國防”外交委員會，確認需求與合理性，依法推進。



沈伯洋在“立法院”受訪指出，在野黨長期將軍購延宕作為擋預算理由，卻忽略俄烏戰爭爆發後，全球軍工產能受影響，導致交付延誤的客觀事實。美方與在野黨溝通，主要也是說明哪些項目已有進展、哪些正在加緊腳步，並非單向施壓。特別預算金額龐大，但至今連付委審查都沒有完成，本質上就是程序停擺。



對於黃國昌11日突然訪美，表明是要與美方談關稅與軍購問題。



沈伯洋表示，“國防”特別預算的正確程序，應是先在“立法院”確認軍購需求是否正確，包括彈藥儲備、無人載具、採購數量與金額是否合理，經過審議後，才進入對外採購與談判階段，如今卻在需求尚未釐清前，就將焦點拉到是否赴美溝通，完全是本末倒置。



沈伯洋說，公務出境本身沒有問題，但理由是否充分才是關鍵，關稅與軍購預算不是說想談就能出境談，“國防”預算更不是個人訪美的正當理由，需求確認與金額審議，本來就該在“立法院”完成，而非變成政治操作。



沈伯洋指出，如果只是為了回台後再操作哪些項目可以付委、哪些可以放行，無非是為了聲量與政治效果，找不到其他實質意義。他反問，若真要討論軍購細節，“外交國防委員會”集體處理，才是正常審議流程。



至於日前失事的F16戰機黑盒子訊號問題，沈伯洋表示，相關定位與技術判斷仍由“國防部”專責處理，“立委”不便多做評論。