黃國昌閃電訪美　牛煦庭：去談得越清楚越好

國民黨發言人、藍委牛煦庭接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月12日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間率團赴美國進行閃電式訪問，並表明是去瞭解軍購與關稅案，是否後續可能會影響藍白合作的立場？中國國民黨發言人、“立委”牛煦庭今天向中評社表示，他從來不小看美方對台灣政情的掌握能力，但也樂見在野和美方更深入溝通。



牛煦庭今天接受中評社訪問時對此表示，不管是藍或白的各級民意代表，愈和美方溝通，會讓美方更清楚台灣狀況，在野不是不支持“國防”預算，但到底是誰不編軍人加薪的預算，是執政的民進黨，所以愈談這些事情，只會讓美方愈清楚狀況，所以去談沒有什麼不好的。



牛煦庭強調，不要掉到美國一定會施壓在野黨這樣的框架，這是民進黨設計的戰場，反而是鼓勵去談得越清楚越好。



牛煦庭說，他不會用黃國昌訪美後，就可能轉換態度進而綠白合作的角度來看，他認為經過和美方的意見交換後，藍白合作的路可以走得更堅定。



民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌11日下午率團搭機訪美，他表示，這次訪美最主要目的是針對社會關心的軍購及高關稅議題，期盼從美方得到直接、可信賴的資訊，也會傳達台灣人民在相關議題上關切的角度，待14日返台後將盡速召開記者會，向大眾報告訪美所得到的資訊與成果。



牛煦庭說，把在野黨的顧慮和實務面對的狀況，以及想要爭取的事情向美方講清楚，這並不背離美方利益，也不背離“國防”預算增加的初衷。搞不好對於我們主張的政治進程更有利也說不定。



至於國民黨也會規劃訪美？牛煦庭說，國民黨跟美方的管道一直都非常暢通，實務上來講，這要經過一定的幕僚作業更成熟後，才會有相關安排，國民黨中央對外的安排一定是平衡的，各方接觸都要維持一定暢通。