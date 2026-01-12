新竹竹蓮寺助弱勢舊衣回收　藍議長當推手

新竹竹蓮寺12日舉辦“舊衣新生計劃”圓夢貨車捐贈儀式。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月12日電（記者 盧誠輝）由中國國民黨籍新竹市議長許修睿擔任主委的竹蓮寺12日舉辦“舊衣新生計劃”圓夢貨車捐贈儀式，慷慨捐贈“舊衣新生圓夢貨車”給新竹市脊髓損傷協會，強化協會在舊衣回收、物資運送及公益服務上的行動量能。新竹市長高虹安特別親自出席見證活動，強調此次捐贈不僅是一項實質資源的挹注，更象徵著宗教團體結合公益的實踐。



竹蓮寺12日舉辦“舊衣新生計劃”圓夢貨車捐贈儀式，包括高虹安、中國國民黨籍新竹市議會議長許修睿、國民黨籍新竹市議員吳旭豐、黃文政、鍾淑英、無黨籍新竹市議員陳啟源、鄭慶欽與林慈愛等人都到場出席。



身兼竹蓮寺主委的許修睿表示，這次捐贈不只是實質資源的提供，更希望拋磚引玉，鼓勵更多民間力量關注身心障礙公益服務。未來將持續深化資源再利用與社會關懷行動，讓每一袋被妥善整理的舊衣，都成為串連社會關懷、環境永續與希望的重要媒介。



高虹安指出，竹蓮寺歷史悠久，長年守護地方信仰，且積極投入社會公益，關懷弱勢不遺餘力。此次公益捐贈儀式，正是宗教團體發揮社會影響力的最佳典範，未來這輛舊衣新生圓夢貨車所承載的，不只是回收的舊衣物，更承載著希望、尊嚴，以及陪伴脊髓損傷朋友重新站穩人生的重要力量。



新竹市政府民政處表示，政府資源有限，民間的愛心與行動力無窮，感謝竹蓮寺等宗教團體願意投入公益，以及脊髓損傷協會等深耕第一線的公益夥伴，讓市府的社會安全網更加綿密，也讓需要幫助的朋友被真正看見。期盼持續透過公私協力，讓新竹市在推動環保永續與社會關懷的道路上穩健前行，打造更有溫度的幸福城市。

