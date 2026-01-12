北宜高鐵花4千億！張景森：史詩級錯誤

張景森說，北宜高鐵不要硬幹到底，並喊話賴清德和卓榮泰，不要再被選舉綁架。（照片：張景森臉書） 中評社台北1月12日電／高鐵延伸宜蘭計劃再掀爭議，“行政院”前“政務委員”張景森12日發文直言“北宜高鐵不要硬幹到底”，痛批該案是公共決策失序的典型案例。他也以自己日前完成42公里馬拉松為例認為，台北到宜蘭高鐵站距離僅約4、50公里，根本不適合高鐵這類長途運具，卻投入高達新台幣4千億元經費，形同“史詩級錯誤”。



張景森指出，北宜高鐵經費從最初評估的900多億元，一路加碼到1，700多億元，如今甚至可能突破4千億，但效益評估卻愈來愈薄弱。他質疑現行規劃顯示未來每小時僅1至2班車，假日稍微多開幾個班次，通勤族與大台北多數旅客，還是會開車或原有鐵路，雪隧一樣塞車。而高鐵七、八成旅運量都轉移自原有國道客運和襲奪自北宜間的鐵路。坦言“高鐵卻足以殺死東部台鐵。這種史詩級的錯誤規劃應該會被列入交通運輸的教科書。”



張景森12日在臉書以“北宜高鐵不要硬幹到底”為題發文，並列出9個理由。



一、直鐵變高鐵，決策錯誤的源頭。北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。檢視相關文件可以發現，問題的源頭其實出在“交通部”。原本規劃中的北宜直鐵，後來被“交通部”高層逕自升級為高鐵，似乎認為如此便可一次解決環境爭議與行車時間問題，並且作為送給宜蘭的一份“大禮包”。



正常的交通專業都知道，這種想法根本行不通！因為高鐵功能跟台鐵完全不同，北宜之間只有4、50公里，不適合高鐵這種長途運具。因此高鐵不可能變成台鐵的替代方案。另外，將台鐵提升為高鐵，建設經費勢必大幅增加。當時“交通部”技術官僚沒有勇氣拒絕，只知道奉承迎合上意，巴結長官，於是就開始奉旨規劃。



二、蘇貞昌的裁示：支持，但有清楚前提，必須要專業評估有效益。



根據“行政院”當時的正式新聞稿及相關新聞報導，時任“行政院長”蘇貞昌對於高達1764億元的建設經費，並非毫無顧慮。因此，他在宜蘭聽取簡報時，對宜蘭高鐵所作的裁示其實相當明確：這是一項經費超過1700億元的重大公共建設，必須兼顧專業與民意，做好完整的評估與規劃工作，若效益良好，才樂觀其成，後來證明1764億只能買蘿蔔，根本買不了牛肉。



三、被扭曲的“政策承諾”。蘇貞昌前院長這樣的裁示無可厚非，態度可說是積極而審慎，清楚揭示支持的前提與條件：尊重民意、專業評估、確認效益。從新聞稿內容也可看見，北宜高鐵並非蘇前院長主動提出的構想，也不是其政策指示，而是“交通部”提出構想後安排院長聽取簡報，僅是在特定條件下表示支持。後續推動過程中，“交通部”或其他政治人物卻將這樣的有條件裁示，操作成既定的“政策承諾”，而且不論後來的評估及規劃如何，產生的爭議與風險如何，也要強推到底。



四、成本倍增，效益消失。最關鍵的問題在於，院長所要求的效益評估。從現行的規劃報告中，幾乎看不出明確的交通效益。從報告書可以看得出來，20年後花了4000億的宜蘭高鐵，1小時只開一兩班，假日或許多開幾班。而每天近萬的通勤族及大台北旅客多數都不會坐它，他們仍然開著的小汽車，雪隧一樣塞車。而高鐵七、八成旅運量都轉移自原有“國道”客運和襲奪自北宜間的鐵路，高鐵卻足以殺死東部台鐵。這種錯誤規劃應該會被列入交通運輸的教科書。



而當年報告的1764億元經費，如今卻暴增至3521億元以上，甚至可能突破4000億元。對於一個成本幾乎翻倍的計劃而言，其原先所謂的成本效益基礎，恐怕早已不復存在。



五、草率的簡報，誤導的方向。如此巨大的經費落差，絕非單純以“物價上漲”或“細部修正”即可解釋，而是當初向“行政院”報告時，在工程規模、技術假設與財務結構上，就存在根本性的錯誤。過於草率、嚴重錯誤的簡報內容，直接誤導了“行政院”的政策態度。這個簡報讓“行政院”以為高鐵是一件簡單容易的事情。而現在他們可能還不知道，高鐵已經是一件天文數字而效益甚低的計劃。跟當初的簡報完全不一樣！



六、程序顛倒：該重新評估卻沒有。如果“交通部”是一個嚴謹負責的規劃機關，當發現經費與原估算天差地遠時，就應坦承錯誤，重新進行可行性與效益評估，甚至主動向“行政院”報告，建議是否撤案或提出替代方案。然而，這樣的重新評估並未發生。“交通部”在未完成可行性評估的情況下，便直接進入綜合規劃與環評程序，彷彿案子已經“不可逆轉”。



七、“國發會”的把關失靈。在整個過程中，“國發會”同樣難辭其咎。部會在推動自身計劃時，本就難以完全客觀，“行政院”是否核定重大公共建設，正是仰賴“國發會”的專業審議來把關。



面對經費倍增、效益惡化的高度風險，“國發會”理應提出嚴格審查與政策警示，檢視原方案是否仍具可行性、是否存在替代方案。然而，實際上卻未見“國發會”發揮應有功能，使計劃在高度爭議中持續推進，最終淪為橡皮圖章。



八、問題的本質：不是建設，而是治理。政府不是不能推動大型建設，也不是不能投入龐大經費，但前提是必須誠實面對成本、嚴肅檢驗效益、選擇最佳方案，並對整個決策過程負責。當一個計劃已經完全不是當初向“行政院”報告的那個經費，卻仍以政策延續或選舉承諾為由，拒絕依專業調整，執意將4000億元投入效益高度可疑的計劃，這已不只是理性失靈，而是良知的問題。



九、結語：請讓“國家”重大建設回歸理性。若連如此等級的重大公共工程，都可以跳過最基本的政策程序，只剩選舉與政治考量，那麼其他建設的品質更令人憂心。“國家”所付出的代價，將不僅是財政與經濟損失，更是人民對政府治理能力的信任流失。



張景森最後表示，高鐵從當時提議到現在已經經歷第3個院長和第4個部長，目前出來的規劃已經沒有當時提議的那麼簡單，且足以看出這項投資巨大但是效益很低，而且有許多可行的替代方案。



張景森也喊話賴清德和卓榮泰發揮大智慧，了解到“交通部”和“國發會”並沒有盡責，只知迎合上意，甚至變本加厲，最後可能導致兩人做出留名歷史的重大錯誤決定，“希望兩位再仔細聽聽這個案子的報告，諮詢更多方正賢良的意見。讓“國家”重大建設回歸理性，不要再被選舉綁架”。