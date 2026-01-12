】 【打 印】 
台北市綠議員陳怡君涉貪污　一審判7年10月
民進黨台北市議員陳怡君。（中評社　資料照）
　　中評社台北1月12日電／民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，台北士林地方法院今天依貪污等罪，判處陳怡君應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年。辦公室主任張惠霖應執行5年10月徒刑，褫奪公權4年。可上訴。

　　根據士林地檢署起訴書，陳怡君與公費助理即辦公室主任張惠霖，涉嫌自2018年底起，利用3名親友名義詐領公費助理補助款共計新台幣384萬餘元；陳怡君另被控收受建商賄賂70萬多元。

