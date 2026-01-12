盧特尼克大曝台積電加碼投資美國交換條件

台積電總部位於新竹。（中評社 資料照) 中評社台北1月12日電／台積電在美總投資金額規劃1,650億美元，美國商務部長盧特尼克日前預告，他認為台積電將加碼投資。他並透露，美方去年以違反DEI（多元、公平及包容）條款為由，成功促台積電追加1,000億美元建廠。



台積電去年3月宣布加碼對美國投資1,000億美元，加計台積電原先計劃投資650億美元在美國亞利桑那州建置3座晶圓廠，總投資達1,650億美元。



根據《中央社》報導，約一個月前，盧特尼克（Howard Lutnick）受訪表示，他認為特朗普政府將讓台積電在美設廠投資金額超過2,000億美元，他8日接受人氣節目All-in Podcast專訪，再次提到台積電。



他抨擊前朝拜登時期的晶片法補貼不合理，“你為什麼要給（補貼）台積電60億美元？它的市值有一兆美元啊”。



拜登2022年簽署“晶片法”（CHIPS and Science Act），投入527億美元促進美國半導體晶片製造和研究，並對半導體巨頭提供數以十億計美元補助，吸引赴美設廠，包括台積電、韓國的三星和SK海力士，以及美國的英特爾（Intel）和美光（Micron）。



美國商務部2024年底宣布，提供高達66億美元補助，協助台積電在亞利桑那州興建3座晶圓廠。



盧特尼克說，特朗普上任後的做法是課徵100%的關稅，使台積電同意在美國設廠，美國也不必提供那60億的補助（應為前述的66億）。



他表示，特朗普政府的做法還包括告訴台積電：“你簽了合約，裡面有20頁涉及‘多元、平等及包容’（Diversity, Equity and Inclusion，DEI）的條款”。台積電依照條款必須聘用一位盲人承包商，還要有跨性別、女同志工程師。



盧特尼克說，想想看台積電的情況，台灣有多少女性曝光機工程師？更別提性傾向。他們全都是男性，等於已經違反DEI條款。



“很多人以為共和黨人會直接撕掉DEI條款，但我們不是那種共和黨”。他指出，自己讀了合約後，對台積電指出DEI條款上違約的部分，例如未在無塵室晶圓廠設置托兒中心。



盧特尼克表示，台積電違約在先，美方於是提出條件，如果台積電能加碼投資1,000億蓋廠，那所有DEI條款可以一筆勾銷，雙邊於是達成協議，如今有一座1650億美元的工廠正在興建中。



他並對台積電後續投資的金額賣關子，表示“我會讓台積電自己去宣布，他們的（投資）規模還會比這（1,650億美元）更高。”



目前尚無台積電對魯特尼克說法的回應。