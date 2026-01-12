高雄初選民調晚間登場　決戰前車掃拚曝光

綠委邱議瑩12日下午安排與年輕世代的綠委黃捷、吳沛憶合體在鳳山、三民進行車隊掃街。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月12日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選電話民調12日晚間登場，黨內4位綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺都很拚，各陣營不僅狂撒手機簡訊，各派系民代也動員幫忙固樁，在晚上電話民調登場前，參選人下午幾乎都展開車掃把握每分每秒曝光機會，結果預計最快明天即可見真章。



民進黨高雄市長初選將於12日至17日進行電話民調，黨內4位綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺角逐激烈。民進黨12日經抽籤由高雄市打頭陣，將是最關鍵、決定初選勝負的一晚。若今晚民調就達到有效樣本數，明天上午就可揭曉結果。國民黨方面已徵召藍委柯志恩參選高雄市長。



針對電話民調前的行程安排，邱議瑩12日下午的最後一個行程，與年輕世代綠委黃捷、吳沛憶合體進行車隊掃街，從三民區出發、一路前進鳳山，全力衝刺選情。邱議瑩還貼出民進黨籍高雄市長陳其邁的愛貓陳小米文宣來幫忙拉票。



賴瑞隆下午則偕同民進黨籍高雄市議員簡煥宗、李喬如、黃彥毓、吳銘賜，前議員陳致中等人在旗津、前鎮區進行車隊掃街，傍晚還要在捷運前鎮高中站前路口拜票。



許智傑下午在妻子周桂香陪下同在鼓山區車隊掃街，晚間則回到本命區鳳山，與民進黨籍高雄市議員陳慧文、林智鴻等人進行車掃。