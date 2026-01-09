吳達偉：軍購案若通過也不影響藍白合基調

曾任民眾黨中央委員的新竹市政府勞青處長吳達偉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月13日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌11日率團赴美國進行閃電式訪問，並表明是去瞭解軍購與關稅案，是否後續會影響藍白合作立場？曾擔任民眾黨中央委員的新竹市政府勞工及青年處長吳達偉接受中評社訪問認為，就算軍購案最後真的綠白合通過，也不會影響未來藍白合的基調與大方向，因為2028大選才是最後戰場。



吳達偉，台灣大學機械工程學碩士，曾任職廣達與華碩工程師，後以網路紅人之姿參政，網路綽號“Z9”，曾任民眾黨中央委員、新竹市長高虹安“立法委員”任內辦公室主任，現為新竹市政府勞工及青年處長。



吳達偉強調，民眾黨有自己的主體性，也是因此能在“立法院”扮演關鍵少數的重要意義，民眾黨向來是以議題為主，不會因為是藍或綠就全都支持或反對，就算在軍購案上最後綠白合，也不會影響2026地方選舉甚或2028大選的藍白合。



他提到，黃國昌這趟訪美主要議題應該是以軍購為主，因為民眾黨目前在“立法院”是關鍵少數，而過去長期以來民眾黨的立場也不反對軍購，只是希望軍購的項目和內容應該更公開透明，但目前執政黨跟在野黨的溝通不具說服力，因此他相信這些AIT（美國在台協會）都看在眼裡，才會邀請黃國昌到華府去針對軍購的細節來進行比較完整的說明。



吳達偉表示，他相信黃國昌以在野黨的角度，應該會向美方提出對於軍購時程的疑問，當然也包括之前幾千億元軍購為何卻遲遲無法交貨的疑慮，美方若能先說明並解決之前軍購未到貨的問題，民眾黨也才有理由去支持下一批高達新台幣1.25兆元的軍購案，因此美方這次才會展現誠意，相信黃國昌這趟應該能帶回比較多的資訊回來。



至於綠白在軍購案上是否有合作可能？

