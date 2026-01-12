北市動保處伸出援手　15歲老病貓獲終養

Lucky從去年10月底已出現老化跡象-行走異常，後腿明顯無力，後更惡化為兩條後腿拖行（台北市動保處提供） 中評社台北1月12日電／台北市動保處12日表示，台北市長期推動TCCP並助逾5.5萬隻街貓絕育。但15歲老街貓Lucky於去年底老化後肢無力，藉“街貓救援醫療照護補助計劃”由TNR協會協助照護終養。



動保處下午透過新聞稿表示，自2006年起公私協力執行台北市街貓友善照護行動方案（TCCP）迄今已20年，為逾5萬5500隻街貓完成絕育，成功減少30萬隻以上的街貓出生。



松山區復勢里志工在光復南路社區街頭闖蕩多年的高齡15歲老街貓Lucky，於去年10月底被長期照護的志工發現牠行走異常，後腿明顯無力，後來更惡化為兩條後腿拖行。



動保處說，經提供“街貓救援醫療照護補助計劃”補助後，由台北市支持流浪貓絕育計劃協會（TNR協會）協助將Lucky送醫治療。獸醫師診斷其癱瘓為長期衰老虛弱導致的神經退化。



雖然Lucky尚能自行排便，動保處表示，但牠的膀胱功能已受損，需終身依賴人工擠尿。透過補助方案可讓此類高齡、虛弱或傷殘街貓，在TNR協會志工接手終老照護期間獲得動物診療資源，Lucky因此得以接受後續照護、獲得終養。



動保處強調，除動保處補助街貓救援醫療經費外，TNR協會也會透過公益勸募取得民眾捐款為Lucky醫療救治，讓更多高齡癱瘓貓咪獲得長期照護。更設立“長照貓房”，為其他在北市流浪多年的高齡、重病或身障街貓提供溫暖庇護所，讓經歷風霜的老街貓能有尊嚴地度過生命末期。



動保處提到，民眾若發現傷病或需緊急救援的街貓，請撥打24小時動物保護專線，確保每條生命都能獲得即時的守護。