陸軍民兩用物項禁輸日　許文忠：精準打擊

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月13日電（記者 方敬為）中國對日本祭出軍民兩用物項出口禁令，南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，中國此舉除了持續對日本經貿產生衝擊，連帶軍事發展也陷入負面處境，對外彰顯出日本的經濟與軍事其實都對中國有程度依賴，是對有意朝極右派靠攏、復辟軍國主義的日本首相高市早苗一記精準打擊。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



中國大陸近期對日本實施軍民兩用物項的出口管制措施，日本首相高市早苗11日透過媒體專訪回應，對於中國禁止對日本出口“兩用物項”一事“無法接受”，強調將合作七大工業國集團（G7）“冷靜應對”，降低對特定國家的供應鏈依賴。



許文忠表示，高市的回應顯示出中方的舉措確實對日本產生一定程度的衝擊，他個人將此定義為，中國大陸展現地緣政治影響力，同時針對日本重整軍備意圖所祭出的“絕殺”手段。這項管制的戰略意義在於，中國向日本傳遞了一個明確的訊號，若日本意圖走向軍國化或尋求軍事武力上的突破，將會面臨關鍵資源斷供的致命風險，“因為日本現代國防工業的根基，正掌握在中國手中”。



許文忠指出，此次管制的精髓在於同時針對“軍方”與“民間”進行雙重防堵，是一種“打蛇打七寸”的精準打擊。現代軍事科技與民間產業高度融合，許多“國防”設備的研發與生產，其實是建立在民間強大的工業能量之上。無論是先進飛行器、電子元件，甚至是汽車產業所需的關鍵原物料，中國都扮演著不可或缺的供應者角色。



他說，當中國針對日本祭出禁令，這項策略不僅截斷了日本軍工發展的物資流，更通過限制民間關鍵物資出口與潛在的觀光客源縮減，從經濟與軍事兩個層面同時施壓，意在告誡日本，無論是經濟發展還是重返軍武大國的野心，在缺乏中國資源的配合下皆是空談。

