李其澤：特朗普鎖定格陵蘭裂解西方同盟體系

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社彰化1月18日電（記者 方敬為）針對美國總統特朗普將戰略目光望向格陵蘭，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，隨著美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），美國對格陵蘭的戰略覬覦付諸行動的可能性攀升，讓歐洲國家感到驚恐，尤其特朗普提出“防禦所有權（Defense Ownership）”概念，標誌著美國外交正從“制度性霸權”向“掠奪性霸權”轉變，這不只否定了二戰後國際秩序，也揭示西方同盟體系裂變的風險。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）國際政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、兩岸關係、外交政策、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



特朗普揚言不排除動用武力收納格陵蘭，李其澤表示，特朗普的宣示已不再是當年被視為地產大亨異想天開的荒誕鬧劇，而是跨大西洋同盟斷裂的危險訊號。回溯1951年的美國、丹麥防衛協定，指出當時美軍進駐格陵蘭圖勒空軍基地，主權屬丹麥、安全由盟友共享，這本是冷戰時期“契約信任”的運作典範。然而，70多年後的今天，當美國開始認為“租借”不如“擁有”可信，“契約”不如“產權”安全時，這反映了美國決策圈深層的“帝國不安全感”。



李其澤分析，這種心態折射出美國霸權的內捲化與焦慮，過去美國透過提供安全公共財來換取領導權，如今卻試圖透過剝奪盟友的主權資產來填補自身的安全空缺。當一個超級大國認為衹有將土地劃入自家版圖才算安全，恰恰證明了它已失去領導世界的自信與道德權威。



他指出，特朗普高舉“防止中俄插旗”作為強取格陵蘭的理由，其實是一層與現實脫節的戰略謊言。根據情報評估顯示，俄羅斯深陷烏克蘭泥淖且聚焦自身沿岸，中國大陸的北極活動亦僅侷限於有限的科研與商業嘗試，中俄皆無力對格陵蘭進行實質軍事投射。所謂的“中俄威脅”實則是服務於美國國內政治動員的“稻草人”。

