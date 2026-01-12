導入大型無人機支援救災　台南消防局簽協約

台南市消防局將運用15公斤級以上大型無人機，強化第一線救災支援量能。（台南市消防局提供） 中評社台南1月12日電／為強化科技救災量能並提升災害應變效率，導入大型載重無人機投放救災物資、災區3D建模、及緊急通訊中繼等專業技術。台南市政府消防局12日與新樂飛無人機公司簽訂“災害搶救支援協約”，將透過公私協力方式，運用15公斤級以上大型無人機，強化第一線救災的重要支援量能，讓消防人員能更專注於現場災害搶救與人命救援任務。



消防局表示，目前該局無人機隊目前擁有55名專業飛手，並於各大隊配置熱顯像空拍無人機及可吊掛1.5公斤以內救災物資之無人機，足以因應一般火災、水域及山域搜索等空勘任務。惟遇到大規模災害或長時間救災情境下，若需運用15公斤級以上之大型載重無人機或執行災害現場3D建模等應用，仍有引進民間專業支援之必要，因此需簽訂無人機支援協約，強化科技救災整體運作效能。



消防局的合作對象新樂飛無人機公司，長期深耕無人機應用與研發領域。依協約內容，於消防局啟動支援機制後，須配合指揮中心調度，派遣相對應專業證照飛手及無人機執行飛航任務，並提供24小時聯絡窗口。



消防局長楊宗林表示，這項協約支援項目涵蓋火災、山域及水域空勘搜索、救災物資投放、災區通訊中繼及災害現場3D建模等應用，以協助指揮官即時掌握災情，提升戰術部署與人車調度效率。亦可解決救災人員忙於第一線時飛手人力不足、相對應專業證照和高階設備軟體不易全面建置等問題，同時兼顧調度彈性與公帑節省。



民進黨籍台南市長黃偉哲指出，未來將持續透過簽訂無人機支援協約方式，結合專業高階技術服務與實務經驗，打造更完善的無人機科技救災支援體系，全面提升災害應變效率，守護市民生命財產安全。