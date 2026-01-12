台灣出生率全球最低　產業界憂慮人才荒

台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月12日電（記者 蔣繼平）台灣的人口危機有如失速列車，生育率目前是全球最低。高雄科技大學12日舉辦產學合作案記者會，台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋說，客戶見面，沒人再談產品和解決方案，大家都在談人才荒。高科大副校長郭俊賢指出，台灣人口減少，人才培育要朝向精緻人力，否則面臨人才荒很可怕。



根據台官方“內政部”9日公布2025年人口統計速報，全年出生人口僅10萬7812人，年粗出生率跌至千分之4.62，不僅再創歷史新低，也一舉超越韓國與日本，台灣“不想生”程度躍居全球第1。



高雄科技大學（簡稱高科大）12日舉辦“高科大Ｘ西門子Ｘ睿志科技三方產學合作案”，高科大副校長郭俊賢、台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋、睿志科技總經理林建信等共同出席見證，過程中“少子化”意外變成討論話題。



台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋表示，談到這次人才培育，為何公司近兩年開始要與高等教育大專院校合作，因為他的客戶每次見面不是談產品、解決方案，反而談的都是“人才荒”，但更精確地說，不是“沒人”，而是“沒有合適的人”。



陳晧璋表示，這幾年台灣出生率遠低於死亡率，呈現“生不如死”，人口老化速度緊跟在日本之後。沒有年輕人口，這是很嚴重的“國安”問題，雖然世界上有AI、有自動化、有人形機器人，但有很多工作系統自動化仍是不能取代人，人還是最重要。



“人才荒很可怕！”高科大副校長郭俊賢表示，少子女化一直以來都是這十年來重要的議題，台灣人口雖然減少，但勞動結構應該是朝向精緻化，所以不該一直著眼高度勞力密集，應該要把人才訓練成精緻人力，鏈結產業需求，提升高教產業的利基點。



此外，根據台官方“教育部”預測報告，2028年因為虎年效應，大一新生數只剩17.3萬人創新低。全台私校工會認為屆時恐怕有40所大學將倒閉退場。



對於高教產業“2028大限”的看法，郭俊賢表示，競爭壓力一定越來越大，但如果一直看競爭壓力的話，就很像市面上賣產品削價競爭，並沒有意義。他認為更需要走出自己的特色與不同的重點，保持競爭合作關係會比較健康。他認為公立大學仍保有優勢，目前學校在招生上面比較不用擔心學生不足數。