賴清德下鄉宣講　李明賢：大罷免2.0開打

國民黨台北市議員李明賢。(中評社 莊亦軒) 中評社台北1月13日電（記者 莊亦軒）藍白六度封殺軍購特別條例，2026總預算也卡關後，賴清德與“行政院長”卓榮泰將下鄉宣講，直接訴諸民意。中國國民黨籍台北市議員李明賢向中評社表示，此舉堪稱是大罷免延長賽，進入大罷免2.0時期，民進黨反客為主，將監督當成惡意杯葛，採取烽火策略，故意不編列軍人加薪，也不依法執行停砍公教退休金。賴清德施政可說是一事無成。



媒體人出身的李明賢為中國文化大學新聞學系學士、台灣大學政治學研究所碩士。曾任中國國民黨中央黨部發言人、文傳會主委。



李明賢表示，賴清德不願意朝野和解，持續把在野黨的監督扭曲為惡意杯葛。這是他的個性使然，賴清德擔任“行政院長”面對台大校長遴選風波時，曾引用金庸小說中的九陽真經“他自狠來他自惡，我自一口真氣足”。更早在他擔任台南市長時，也曾經兩百餘天拒絕進入市議會接受質詢。再再顯示他強橫的政治性格。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安的12日播出的專訪中，喊話賴清德應循陳水扁前例跟在野溝通和解。



李明賢表示，陳水扁對於黨內的掌握度較高，賴清德相較之下缺乏對於黨內的掌控。外加賴清德的個性導致他在黨內沒有甚麼政治盟友。只有“總統府”秘書長潘孟安是他少數的政治盟友，賴系目前也很空虛，相較英系堪稱空殼。賴系當中比較具有知名度的只有爭取參選台南市長的綠委林俊憲，相較之下從“立委”到地方黨部主委都有英系成員。



李明賢分析，賴清德對黨內都不分享權力，當然不會對在野分享權力。要打破朝野僵局，應該要等到年底地方大選結果出來才有望破解。要想讓賴清德回心轉意只有靠民意跟選票，將民進黨執政縣市席次擠壓到5席內才有希望。

