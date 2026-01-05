陳晧璋：缺人才缺電是危機　台灣須重視

台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月13日電（記者 蔣繼平）台灣產業長期面臨“缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才”等五大問題。台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋12日向中評社表示，台積電是台灣的“護國神山”，但這是台灣獨有的成功模式，若沒有年輕人口、出生率又低，有再好體系恐怕也沒有用；能源一直都很缺，台積電就佔全台10%用電，因此，缺人才、缺電都需要思考與重視。



高雄科技大學（簡稱高科大）12日舉辦“高科大Ｘ西門子Ｘ睿志科技三方產學合作案”，高科大副校長郭俊賢、台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋、睿志科技總經理林建信等共同出席見證。



西門子（SIEMENS）是德國企業，橫跨能源、醫療、工業、基礎建設及城市業務等領域，公司業務遍佈190個國家／地區。台灣西門子於1989年正式成立。



陳晧璋表示，跨國企業的維度是全球佈局，評估是否在當地投資或投入，無非看兩個部分，第一是市場，第二是可使用的人才。台灣人口只有2300萬人，但市場規模是做全球生意，屬於出口導向。若人口越來越老化，出生率越來越低，人口就會萎縮，就會是很大危機。



陳晧璋表示，台灣正要發展AI算力，第一是要有足夠能源供給，第二是晶片，第三是製造能力，因為要把晶片放在AI伺服器上面才會有用。台灣過去30年來從製造桌上型電腦、筆記型電腦、到手機，其實台灣ICT“資通訊科技”一直都很強，因為有完整供應鏈、有優秀工程師人才、大專院校密度高可培育人才，以結果來看是環環相扣。



陳晧璋強調，若沒有年輕人口、出生率低，台灣有再好的體系也沒有用，這個是政府要思考重視的問題。



陳晧璋表示，半導體產業現在是台灣的“護國神山”，AI只是其中一個運用，在整個時間洪流裡面來看，晶片最早是拿來做CPU、手機，只是AI是目前最熱門的話題，可是並不會知道除了AI之外，未來還會出現什麼新的運用，只能把AI看成是整段洪流裡的一個運用，從科技來看，晶片才是基礎，與能源、水一樣重要。