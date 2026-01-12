高金素梅：美國霸權赤裸裸攤開　國際動盪

無黨籍“立委”高金素梅接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月13日電（記者 張嘉文）美軍日前入侵委內瑞拉逮補委國總統馬杜羅夫婦送往美國受審，美國總統特朗普並點名警告哥倫比亞及古巴，放話不排除武力接管丹麥的格陵蘭島。無黨籍“立委”高金素梅對此向中評社表示，美國的霸權一直存在，只是以前可能包裝得比較好、比較優雅，現在則是完全不演了，赤裸裸攤給全世界看。



高金素梅接受中評社訪問表示，從美國這一連串動作可以看出，特朗普其實是沒有辦法好好處理內部民生問題，才會不斷透過對外強硬，甚至動用武力的方式來轉移焦點。



她指出，全世界人民真正要的其實很簡單，就是安居樂業，但現在卻看到很多執政者，包含美國，也包含台灣，對內沒有能力解決問題，對外卻愈來愈強硬。



高金素梅認為，美國這樣的作法本質上就是回到叢林法則，比誰拳頭大、誰就有話語權，用這種方式去對待其他國家，結果只會讓國際局勢更加動盪，對全球的和平與安定都非常不利。



談到美國的霸權作為是否也反映在台灣身上，高金素梅指出，美國對台灣的態度，長期以來就是從自身利益出發，要求台灣在各項政策上不斷配合。但問題不只在於美國怎麼做，而是在於台灣執政者面對這樣的壓力時，是否有足夠的判斷與堅持。



她表示，近年來民進黨政府在對美關係上的態度，給外界的感受就是“聽話”。只要是美國提出的要求，政府往往先考慮如何配合，而不是先思考是否符合台灣人民的利益。這樣的狀況久了之後，台灣就很容易變成一個可以被予取予求的對象。



高金素梅認為，美國的霸權主義一直都在，不管換誰當總統都一樣，所以台灣必須從這些國際事件中看清現實，美國今天可以為了自身利益對其他國家施壓，甚至動用武力，未來在涉及台灣議題時，同樣也只會以美國的利益為優先而已。