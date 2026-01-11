曾獻瑩：綠白合恐是民眾黨泡沫化開始

國民黨台北市議員曾獻瑩。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北1月13日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨主席黃國昌11日突然赴美國訪問，表示聚焦在軍購案與關稅。中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩表示，黃國昌此行一是為了民眾黨的影響力，二是為了他年底新北市長選戰衝刺。對於民眾黨前主席柯文哲是否會轉向綠白合，曾獻瑩表示，若走向綠白合，大概也是民眾黨要泡沫化的開始。



曾獻瑩並分析，綠白合最後若能成，並且柯文哲的司法案件得到輕判。會給人一種用政治交換司法的感覺。主流民意仍然是要政黨輪替。



黃國昌11日出發前受訪表示，雖對各位媒體來說有些突然，但民眾黨與美方已經聯繫一段時間，基於對美方的尊重才選在當天宣布，也暫時無法公布細節，僅透露是聚焦在台灣人民所關注之“國防”與高關稅議題。黃國昌表示，台灣的“國防”軍購或高關稅，都是人民非常關切的議題，因此民眾黨親自赴美，希望透過與美國政府面對面交流，除了傳遞人民心聲，也可第一手獲得正確可信賴的資訊。



柯文哲日前為推動《人工生殖法》納入代孕合法化，與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘一同出席記者會，席間兩人互動融洽，引發外界討論民眾黨是否將轉向綠白合。



曾獻瑩表示，黃國昌1月底即將卸任“立委”，對軍購預算、關稅議題影響力會比較小，但民眾黨還是有8席不分區“立委”。他去美國談的都是大家關心的，也是“賴政府”一直無法解決的問題。但是能夠達成多少實質的成果有待觀察，畢竟民眾黨不是最大多數黨，還是要跟國民黨配合。但黃國昌此行去美國對民眾黨發展是好的，對他個人投入新北市長選戰也有幫助。



曾獻瑩分析，還有一個觀察重點，是黃國昌去美國可以見到誰，因為行程目前沒有公布，要看他可以見到什麼層級的官員。如果見的層級太低會讓人感覺無關痛癢；若能見到一定層級以上的官員，也關乎外界對於民眾黨的觀感以及影響力的觀察指標。



曾獻瑩表示，如果柯文哲最後走向綠白合，大概也是民眾黨要泡沫化的開始。因為他的京華城案，被“賴政府”追殺至此，還能唾面自乾的跟綠營合作，會令人匪夷所思。一方面就是背棄主流民意的走向，二方面是把綠營想得太天真。



曾獻瑩擔憂地說，他擔心柯文哲的判斷力會如同2024選戰時，旁邊的一些人給他錯誤資訊，導致現在綠營繼續執政，藍白在野的局面。就是當初沒有談好。民眾黨要持續深化藍白合作還是轉向綠白合非常關鍵，會影響2028的選舉走勢。對於國民黨來說若失去民眾黨，2028挑戰會更艱難。