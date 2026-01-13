王鴻薇：2026台南是賴重中之重　輸就跛腳

藍委王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北1月13日電／民進黨2026台南、高雄市長初選競爭激烈。中國國民黨籍“立委”王鴻薇12日受訪指出，對民進黨主席賴清德來說，高雄可丟給市長陳其邁，不到完全不能放手，台南才是賴的重中之重，如果輸了立刻跛腳。



民進黨台南市長初選，綠委陳亭妃與賴子弟兵林俊憲相爭。



王鴻薇12日在廣播節目《千秋萬事》表示，民進黨台北、桃園人選都還沒定，賴的處理就是一定要先把南二都搞定，但對賴來講，台南跟高雄之間，台南對他更是重中之重。大家都知道賴瑞隆是賴清德欽點的、比較青睞的人選，可是這次聲勢比較浩大的卻是邱議瑩，當然這主要是來自陳其邁，直接說要交棒給邱議瑩，而且可以發現，非賴系的人全部站隊到邱議瑩旁邊，小英之友會也直接站出來表態。



王鴻薇提到，還有民進黨“立委”黃捷、沈伯洋，沈伯洋很好笑，電話語音一下“唯一支持邱議瑩”，一下“唯一支持賴瑞隆”，這是政治渣男的行為。但可以看到，在邱議瑩那邊站隊的人比較多。賴瑞隆感覺聲勢不是那麼強，可是之前的民調都顯示，賴瑞隆比較領先。但出現了校園霸凌事件，賴瑞隆的處理真的非常糟糕，搞得大家很火大，這樣一直喬、試圖吃案的人，怎麼可以當高雄市長？



王鴻薇指出，如果最後“很不幸”，不管是賴瑞隆或邱議瑩出線，賴清德丟掉了高雄，輸給柯志恩，那誰要負責？陳其邁！黨主席當然要負責，可是賴可以找墊背：是陳其邁輔選不力！這幾年市長當假的？本來可能要找陳其邁當“行政院長”，或搭配正副“總統”，現在都可以把大部分責任丟給陳其邁？“就是他沒有到那種完全不能放手的地步！”可是台南怎麼辦？如果輸掉了台南，賴就會立刻跛腳！