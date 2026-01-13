綠官梁文傑稱判決無罪不代表真無罪　網炸鍋

針對陸委會副主委梁文傑指反滲透法判決無罪不代表真無罪，國民黨“立院”黨團發文痛批。（照：國民黨“立院”黨臉書） 中評社台北1月13日電／“立法院”12日審議《反滲透法》部分條文修正草案，對於外界質疑該法實施成效，陸委會副主委梁文傑表示，不認為這部法律沒有作用，“有時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪。”他的這番話在網路上引發熱議，網友痛批，“神邏輯”、“到底是陸委會還是錦衣衛？”



梁文傑12日在“立法院”被“立委”問到為何2023年至2025年間逾8成案件不起訴，這部法律到底有沒有用？他表示，他不認為這部法律沒有作用，有的時候起訴後判決無罪，並不代表真的無罪，判決無罪只是沒有找到符合法條的罪證而已。



此事在社群平台PTT上引發熱議，網友們紛紛表示，“無罪推定論已死”、“黨說你有罪就有罪的台灣”、“連無罪推定都能推翻，真棒”、“沒找到罪證就抓不就濫用”、“就綠能你不能，講這麼多”、“神邏輯，刑訴154-1梁文傑宣告違憲”、“準備修一修當新社維法用？”、“你知道你在講什麼嗎，在民主國家有沒有罪黨決定？”、“到底是陸委會還是錦衣衛？”



中國國民黨“立法院”黨團也在臉書發文，痛批梁只差沒說“黨說你有罪，你就有罪”，直酸“超越法律的男人！”國民黨團出質疑，梁文傑12日在內政委員會答詢時驚人發言“反滲透法的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪”，此言一出，全台的法律專家跟學生都驚呆了！民進黨大官超越法律、凌駕法律的見解再次出現，也再次證明“國安法”修法就是為了箝制言論自由、箝制人民思想，遂行民進黨獨裁、民進黨至上的專制修法！