台美關稅調至15%　藍委賴士葆稱代價太沉重

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月13日電（記者 俞敦平）針對外傳美國即將公布調降對台關稅至15%，但交換條件是台積電必須在美興建5座晶圓廠，中國國民黨籍“立委”賴士葆今日在“立法院”受訪時表示，雖然爭取到“不疊加”的15%稅率是談判成功，但細算成本後這筆買賣其實“並不划算”。他列舉數據指出，關稅調降預計能為台灣節省約百億美元，但換來的卻是高達近兩千億美元的額外建廠投資。



根據《紐約時報》報導，美國特朗普政府預計本月稍晚宣布對台灣進口產品關稅從20%降至15%，稅率將與日本、韓國相當。報導指出，這是美台雙方協商數月後的協議，主要條件是台積電必須承諾將美國亞利桑那州的設廠規模擴增至5座晶圓廠，這比原訂計劃多出一倍。由於台灣對美貿易順差持續擴大，加上半導體供應鏈的戰略考量，美方希望透過此舉確保晶片供應安全，這也使得此次關稅談判與台積電的投資動向緊密掛鉤。



賴士葆受訪時首先分析，若最終確定對美關稅降至15%，且沒有額外的疊加稅率，這在台灣尚未與美國簽署自由貿易協定（FTA）的情況下，能比照日韓待遇，確實是談判上的一大進展。股市對於確認稅率僅為15%且無其他附加條款的反應也偏向正面，視為利多消息。但他隨即話鋒一轉，對隨之而來的交換條件表示憂心，認為要求台積電赴美蓋5座晶圓廠，無異於進一步將台灣最核心的“護國神山”搬往美國。

