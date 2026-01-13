5座台積電晶圓廠赴美換降關稅？學者示警

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 翁履中建議，台灣可思考將自己的籌碼，用在兩岸降低敵意、增加互需，創造緩解條件。（Dennis Weng臉書） 中評社台北1月13日電／《紐約時報》12日報導指，美國特朗普政府與台灣的貿易協議談判已近尾聲，雙方有望宣布美國調降對台進口關稅從20%至15%。報導並引述消息人士透露，交換條件為台積電承諾在亞利桑那州興建5座新的晶圓廠。對此，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中分析指，眼前的穩定，顯然是建立在台灣“今天的戰略價值”之上，難保台積電在未來十年會有所變化。台灣在看到穩定訊號的同時，也應看到背後的警示。



台積電在亞利桑那州（Arizona）的晶圓廠計劃非常龐大，目前已有一座廠（一廠）量產，第二座廠完工待量產，並已動工第三座廠，整體規劃將建設六座晶圓廠及兩座封裝廠。總投資額達1650億美元，未來預計建成一個龐大的晶圓廠聚落，涵蓋N4、3nm、2nm及A16等先進製程。



翁履中13日在臉書發文表示，關稅降到15%，跟日本、韓國“看齊”？坦白說，台灣多數人早就知道劇本大概就是這樣寫的。台積電再加碼設廠？這幾年一路在做，現在只是延續、加碼，而且大家都明白為什麼要加碼。若今天公布的是“台灣稅率比日韓更低”，那才是真正的意外與大新聞。



翁履中說，不管外界覺得特朗普對台灣不夠熱情，或特朗普是否積極想跟北京做更大的交易，白宮很清楚——台灣在現階段仍然“不可替代”。只要美國仍然需要台灣，只要台灣的戰略價值還在，美方就仍有動力維持對台灣安全的關注與承諾。這其實也是現階段美國支持台灣最核心、最現實的理由。特朗普政府在意的不是同盟情誼，也不是民主價值，而是“美國利益”。有籌碼，就有合作空間；沒價值，就可能被邊緣化。