台積電增投資換關稅？藍委楊瓊瓔促綠說清楚

藍委楊瓊瓔赴台中向上市場掃街。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月13日電（記者 方敬為）《紐約時報》披露，美台關稅談判結果可能於本月公布，稅率或調降至15%，但台積電須擴大對美投資5座廠房。爭取參選台中市長的藍委楊瓊瓔今天對此表示，民進黨政府對美關稅談判黑箱、不透明，如今又傳出台積電要擴大對美投資換取關稅調降，恐怕使台灣產業優勢喪失，連帶導致其他產業別出現負面效應，呼籲民進黨應對外說清楚，停止黑箱談判。



《紐約時報》（New York Times）報導指出，美國總統特朗普（Donald Trump）領導的政府團隊正接近完成一項與台灣的重要貿易協議，預計將調降台灣輸美產品的關稅至15%。作為交換條件之一，台積電（TSMC）將進一步擴大其在亞利桑那州的投資，承諾再興建至少5座晶圓廠。



楊瓊瓔13日赴台中向上市場掃街爭取民眾支持參選台中市長，針對台美關稅談判最新消息受訪表示，她上午看見相關新聞，還不確定是否屬實，但很擔心台灣優勢產業因此淪為關稅談判的代價，民進黨政府從去年4月份開始對美談判，與海外相比可說是談得最慢、最黑箱，讓台灣產業界無所適從。



楊瓊瓔說，台灣的產業到目前為止非常辛苦，業者不確定是否要繼續接單、是否要繼續投資？尤其現在缺工的情況下，企業又面臨轉型問題，過程中要很多的資金，但卡在整個經貿環境的不確定性，讓業者動彈不得。