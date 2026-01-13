綠批修法圖利　羅智強：造謠者良心被狗吃了

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”羅智強及許宇甄提案《“國軍”老舊眷村改建條例第三條條文修正草案》，今天排入“立法院”會進行處理，遭綠營批評是要修法讓納稅人幫精華地段國宅的屋主房屋重建的錢坑法案。對此，羅智強痛批這是故意造謠，他提出修法的目的是要幫“國防部”解決台北市慈仁八村遷村的困境問題，是一個三贏局面的修法。



羅智強說，且慈仁八村的居民是遷出去到萬隆新社，沒有改建的問題，慈仁八村之後可變成“國防部”的職務宿舍來活用，沒有花費公帑的問題。“國防部”之前直接告訴他，沒有修法他們辦不到，所以今天是為“國防部”來修法解套。



羅智強強調，很多的綠營側翼到處造謠，說成功國宅、大安國宅（處北市精華地段）都適用這修法，但法盲也要有一點水準，眷村改建成國宅後就不適用眷村條例，這麼簡單的ABC都不懂，所以根本沒有擴及到這些國宅，所以現在綠營講的那些全是造謠。



根據現行規範，軍方老舊眷村，是1980年12月31日以前興建完成的軍眷住宅，政府依法應設置“國軍老舊眷村改建基金”辦理眷村改建工作。羅智強等藍委提出修法版本，軍方老舊眷村，是眷改條例公布施行前興建完成之軍眷住宅，且有改建之必要，並符合政府興建分配、婦聯會捐款興建、政府提供土地由眷戶自費興建與其他經主管機關認定的情形之一。