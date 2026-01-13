蔣萬安喊是台灣人　鄭麗文：我們也是中國人

國民黨主席鄭麗文13日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月13日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍台北市長蔣萬安12日接受媒體專訪時表示“我是台灣人，我就是‘中華民國’的國民”，被外界質疑和國民黨主席鄭麗文日前喊出的“我是中國人”不同調。鄭13日受訪時強調，她跟蔣的認同沒有不同調，因為台灣跟中國並不是一個互相抵觸與對立的概念，所以我們都是台灣人，也都是中國人。



1月13日是蔣經國逝世紀念日，鄭麗文今天上午率領國民黨中央黨部幹部前往桃園大溪頭寮謁陵，包括國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、季麟連、蕭旭岑、組發會主委李哲華、國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓、國民黨籍“立法委員”萬美玲、國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠等人都到場出席。



蔣萬安12日接受《中國時報》專訪時指出“我是台灣人，我就是‘中華民國’的國民。”他相信這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數；他的立場是遵守“中華民國憲法”、捍衛“中華民國主權”、守護台灣的民主自由法治。



針對蔣萬安的說法，鄭麗文在謁陵後受訪時指出，她跟蔣的認同沒有不同調，反而是完全同調的。她覺得這20到30年來，在民進黨刻意帶風向跟刻意政治化之下，把我們一個很自然的文化歷史的認同高度地政治化。



鄭麗文強調，台灣跟中國並不是一個互相抵觸、對立的概念，它應該是彼此包容的。所以我們當然是台灣人，土生土長在這邊長大，包括她自己在內當然是台灣人，但是這並不抵觸，也並不妨礙我們也都是中國人。所以這應該是一個包容的概念。



鄭麗文認為，民進黨政府現在把這種身分的認同高度政治化，而且狹隘、排外，或者是一個對外非常封閉、排斥性的概念，她覺得無助於今天台灣社會的成長。任何的文化身分認同，都應該是一個包容的、開放的認同，不應該把它變成是一個用來做政治仇恨操作的工具，這是不健康的。所以蔣市長的身分認同當然跟她和大多數正常台灣人，或者是“中華民國”國民的認同，應該都是一樣的。