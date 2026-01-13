白營挺江啟臣選台中市長　楊瓊瓔：尊重

藍委楊瓊瓔爭取參選台中市長，積極與選民互動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月13日電（記者 方敬為）台灣民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天表態支持國民黨籍“立法院副院長”江啟臣參選台中市長，藍營另一位爭取提名的“立委”楊瓊瓔今天對此表示，尊重個別意見，她還是會繼續勤走基層，懇請民意支持，爭取黨提名。



2026年台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨仍未確定人選，目前黨內包括江啟臣、楊瓊瓔表態爭取獲提名參選。黨中央將於1月16日邀集雙方協調。



民眾黨籍台中市議員江和樹13日對媒體宣布，今年台中市長選舉，民眾黨不會提名人選，將與國民黨合作，支持藍營選將。對於目前藍營有江啟臣、楊瓊瓔爭取提名，雖然兩位都是一時之選，但民眾黨傾向支持江啟臣。



江和樹解釋，江啟臣本身有國際關係與外交專長，身為市長，國際觀很重要，希望江啟臣能領導台中市增加國際能見度，讓台中市成為國際級都市，是市民大眾的期盼，基於都市發展考量，民眾黨傾向支持江啟臣。他也期待國民黨的候選人盡快定案，藍白合作就能越早整合，民眾黨一定會全力相挺。



對於江和樹表態支持江啟臣，楊瓊瓔13日到台中向上市場掃街時受訪表示，台灣是民主社會，尊重個別意見，以及每個人的支持傾向，不過她還是會持續勤走基層，替市民解決問題，並將她施政理念與政見對外報告，爭取市民的信任與支持。