鄭麗文：綠用電子腳鐐羞辱政敵　民主恥辱

國民黨主席鄭麗文13日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月13日電（記者 盧誠輝）從台灣民眾黨前主席柯文哲、國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹到中國國民黨籍前“立委”蔡正元都因案被戴上電子腳鐐。國民黨主席鄭麗文13日受訪時表示，這種濫用電子腳鐐的方法，其實就是民進黨政府為了要羞辱政敵，用心非常粗暴且明顯，這些都是台灣民主發展史上最恥辱的一頁。



1月13日是蔣經國逝世紀念日，鄭麗文今天上午率領國民黨中央黨部幹部前往桃園大溪頭寮謁陵，包括國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、季麟連、蕭旭岑、組發會主委李哲華、國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓、國民黨籍“立委”萬美玲、國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠等人都到場出席。



針對柯文哲、黃呂錦茹與蔡正元都被戴上電子腳鐐，但涉貪的民進黨籍前海基會董事長鄭文燦卻沒都戴電子腳鐐一事，鄭麗文在謁陵後受訪時強調，這是對於破壞司法獨立、破壞民主法治最糟糕、最糟糕的一個做法。



鄭麗文提到，看到本黨的蔡正元同志，她才剛頒發給蔡最高的“實踐一等獎章”，還有勞苦功高、一心為黨為國的黃呂錦茹前主委，都讓她感到非常心疼，也非常憤怒。另外一位最主要的在野黨、民眾黨前主席柯文哲的案子，這整個過程荒腔走板，在沒有任何證據的情況底下，一押、再押、三押，這早就遠遠超過了司法的底線了。



她認為，現在民進黨政府用電子腳鐐這種濫用的方法，其實就是為了要羞辱政敵，用心非常粗暴跟明顯，這些都是台灣民主發展史上面最恥辱的一頁。可惜大家不管怎麼樣都喚不回賴清德的良心。



鄭麗文強調，身為在野黨，我們當然必須團結與臥薪嘗膽，不忘記我們身上最沉重的任務，也希望全台灣人民看在眼裡，我們必須用我們的選票，把司法的正義、把民主的正義重新喚回來。透過政黨輪替，才能夠重建台灣作為一個正常民主法治社會應該要有的正軌。