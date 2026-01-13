綠高雄市長初選結果將公布　4位都致謝

民進黨2026高雄市長初選參選人，左起林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩。（照片：民進黨提供） 中評社台北1月13日電／民進黨2026高雄市長初選民調12日晚間完成調查，預計13日上午公布結果。民進黨高雄市長陳其邁今早受訪時表示，先恭喜4位候選人共同完成民主初選，靜待結果出爐。4位民進黨高雄市長初選參選人、綠委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺12日晚上也分別在臉書發文，感謝支持者力挺。



陳其邁今早在主持市政會議前接受聯訪，被問及初選結果即將公布，他說，應該在11時多就能知道結果，並笑說現在越問大家越緊張，“每個候選人都一樣，也讓他們冷靜一下，讓大家稍微平靜一下，靜待初選結果。”



被問到昨晚是否因此睡不好，陳其邁回應“不會啦”，並表示民進黨對初選已有相當多經驗，這次4位候選人也展現君子之爭，整體氣氛相對和緩，“先恭喜4位共同完成民進黨的民主初選，相信市民經過初選之後，都可以更瞭解候選人的想法。”



邱議瑩發文指出，她有信心高雄會更好，謝謝大家一路以來的陪伴與支持。高雄，會因為民主的過程，更美好、更強大！



許智傑發文說，“十分感謝所有幫智傑在家顧電話的市民好朋友們，今晚我們就好好休息，期待明天的好消息。明天，就是高雄新的一個篇章，智傑會為高雄繼續努力！”

