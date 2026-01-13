台積電加碼換關稅　林沛祥：撿芝麻丟西瓜

藍委林沛祥受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月13日電（記者 張嘉文）《紐約時報》披露，美台關稅談判結果可能於本月公布，稅率或調降至15%，但台積電須擴大對美投資5座廠房。對此，中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長林沛祥向中評社表示，目前的訊息似乎是最符合美國產業的利益，但對台灣產業本質卻是相當大的損害，把關稅稅率降低固然重要，但賠上台積電，就是撿了芝麻丟了西瓜。



《紐約時報》（New York Times）報導指出，美國總統特朗普（Donald Trump）領導的政府團隊正接近完成一項與台灣的重要貿易協議，預計將調降台灣輸美產品的關稅至15%。作為交換條件之一，台積電（TSMC）將進一步擴大其在亞利桑那州的投資，承諾再興建至少5座晶圓廠。



林沛祥對此接受中評社訪問時說，台積電對於美國只是另外一個高科技公司，但對台灣是不可或缺的，所以這樣的條件，其實是拿著台灣的本去賺取一時之間的利益，他認為這樣的作為不妥當。



林沛祥說，特朗普的關稅貿易戰，有關美國大法官決議還沒有出來，是否要不要再緩一下，讓全世界形勢更明朗之後再做決定是否會更好？這取決於執政民進黨的考量。但如果單純只是為了降低關稅數字，而去刨台灣真正的根，產業核心直接外移，這是不是等於撿了芝麻丟了西瓜。

