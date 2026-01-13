吳思瑤：台積電是全球企業赴美無涉政治壓力

綠委吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月13日電（記者 張穎齊）針對《紐約時報》報導美國將對台課徵15%關稅、並要求台積電在美加碼興建5座廠一事，民進黨政策會執行長吳思瑤13日表示，“行政院”談判小組正進入最終拍板階段，政府全力爭取“關稅調降”、“232條款優惠”及“台灣產業合理布局”三大方向的最大利益，預期結果將於近日公布。



紐時報導，獨步全球的晶片製造商台積電自2020年以來，已在亞利桑那州蓋好1座半導體工廠；第2座即將完工，將於2028年上線。台積電已承諾在接下來幾年再蓋4座、加碼投資美元1650億元。但作為台美貿易協議的1部分，該公司同意再蓋至少5座。



針對掏空說，吳思瑤說，台積電是全球企業，不僅屬於台灣，更是“世界的台積電”。如同台積電創辦人張忠謀所言，客戶在哪裡，就往哪裡設廠；他們的全球布局是依市場需求與產能配置而定，無涉政治壓力。



她表示，若談判最終達成更好的條件，不僅能顯示台美強強聯手的成果，也將證明台灣的產業模式受到美方肯定，台灣隊能在全球供應鏈中持續扮演關鍵角色。



媒體提問台灣民眾黨主席黃國昌赴美進行關稅、談軍購一事，吳思瑤笑說，關稅、軍購都需要長時間的制度性磋商，不是快閃就能解決的，這些議題是台美政府雙方多年來持續協調的成果，尊重黃國昌此行，但真正的重點是理解與支持台美長期努力，而不是臨時插旗。