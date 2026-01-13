四人都贏柯志恩　高雄綠初選民調賴瑞隆勝出

綠委賴瑞隆。（中評社 資料照） 中評社台北1月13日電／民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，“立委”邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人決戰，與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最後由賴瑞隆勝出。民進黨預計1月21日召開中執會，正式提名。



民進黨本週執行2026台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調，昨日抽出的選區為高雄市。民進黨上午10時30分開封民調，結果顯示，賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩平均民調成績為55.995%，在4人中拿下第一名、初選勝出，另外三位參選人的平均民調成績為，邱議瑩55.3807%、許智傑51.9022%、林岱樺50.5986%。



對此，發言人韓瑩表示，高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆勝出，接下來提名程序將由中執會通過；至於被質疑民調有疑慮，韓瑩強調，民進黨進行初選民調行之有年，民調中心回報都是順利，且機構也具有公信力，執行很順利，所以沒有任何問題。



賴瑞隆是東吳大學政治學系、台灣大學國家發展研究所碩士，“立法院”“國會”助理出身，在“監察院長”陳菊擔任高雄市長期間，賴瑞隆擔任高雄市政府海洋局局長、新聞局局長等職務，目前是高雄市選出的三連霸“立委”。



民進黨在2026選戰提名部分，有3縣市需要初選，包含嘉義縣長初選者包括“立委”蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選者，包括“立委”陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，包括“立委”邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。



三縣市自12日至17日執行民調。民進黨也公告，參與初選者，1月9日起，就不得參加媒體露出，也不能自行發佈、引用民調，且在黨中央執行民調期間，不能自行委託其他機構進行民調。