鍾佳濱：尊重台積電在世界晶片市場的布局

民進黨團幹事長鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月12日電（記者 莊亦軒）《紐約時報》報導台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱13日受訪表示，尊重台積電在世界晶片市場的布局。



《紐約時報》引述數名知情人士說法，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。



鍾佳濱指出，台積電是“護國神山”，對台股貢獻也相當大。但是不可諱言台積電有許多國際資本挹注，雖然在台灣上市，但是他是外資投資的熱門標的，他們基於整個世界晶片的供應做出最好的布局。從最後的市場反應來看，台積電所做的決定都符合市場的期待。



被問到降低關稅的代價是台積電要加大對美投資設廠，鍾佳濱回應，美國媒體的報導我們都會很慎重地看待。美國政府官方有任何期待、要求，都可以透過磋商來決定。



鍾佳濱表示，台美關稅議題從去年四月以來就受到各界的關注。目前也傳出可能會有比較正面的結果。根據美國媒體報導，可期待的關稅稅率15%是民眾樂見的結果。



鍾佳濱說，對於能夠促成台美關稅合理制定的任何努力，我們都正向看待。黃國昌主席此趟搭飛機還沒有到美國之前就傳出這樣的消息。我們還是正面看待他的努力。