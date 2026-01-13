名嘴預言藍地方選舉大敗　鄭麗文：如履薄冰

國民黨主席鄭麗文13日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月13日電（記者 盧誠輝）《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日預言中國國民黨2026地方選舉可能會大敗，包括新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣和宜蘭縣都可能會輸掉。對此，國民黨主席鄭麗文13日受訪時表示，國民黨會如履薄冰、戰戰兢兢，但到目前為止，對整個發展都是樂觀的。



1月13日是蔣經國逝世紀念日，鄭麗文今天上午率領國民黨中央黨部幹部前往桃園大溪頭寮謁陵，包括國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、季麟連、蕭旭岑、組發會主委李哲華、國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓、國民黨籍“立法委員”萬美玲、國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠等人都到場出席。



鄭麗文在謁陵後受訪時，針對吳子嘉預言國民黨2026地方選舉可能會大敗一事指出，國民黨對2026如履薄冰，而且戰戰兢兢。但現在國民黨執政的成績與版圖是非常成功的，國民黨執政的縣市政府在過去這3年到4年的時間，都不敢忘記民眾對我們這麼高的期待跟支持。



鄭麗文提到，她也看到國民黨每一個執政縣市都交出了非常亮眼的成績單，所以我們當然希望能夠持續地持盈保泰。對於已經是執政的國民黨縣市，既然有這麼好的成績單，就希望能繼續下去。另外她也多次強調，對於長期由民進黨執政的、尤其是南部地區，也希望能有所突破。所以我們有信心，但是會全力以赴、戰戰兢兢的。



她說，至於各方不同的民調、評估、預言，還有各類的大師，一向在所多有。目前因為離年底投票的時間還有將近一年的時間，所以其實現在來預估年底的選情真的還言之過早，我們只希望把每一步都能夠做好。



鄭麗文強調，現在黨中央努力在做的有兩個部分，一個就是我們自己黨內的提名作業，希望能順利完成；另外一個就是能夠循序漸進，順利地推進藍白合作。藍白合作到目前為止也非常順利、非常順暢，我們也共同推出了未來帳戶的一個福國利民的重大政策。所以到目前為止，對整個發展都是樂觀的。