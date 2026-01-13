台美關稅談判底定　謝龍介批綠掏空台灣家底

藍委謝龍介受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月13日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”謝龍介今日受訪時，質疑民進黨選在民眾黨主席黃國昌訪美的關鍵時刻，刻意釋放“關稅降至15%”的消息是為了“破梗”，意圖削減在野黨外交成果。謝龍介示警，雖然表面爭取到關稅優惠，但代價是台積電承諾赴美興建五座晶圓廠，此舉形同將產業鏈連根拔起，“掏空台灣家底”以肥美國。他呼籲賴清德應有“元首”的高度，不應將不同意見者鎖在台灣，應鼓勵在野黨為台灣拓展國際空間。



民眾黨主席黃國昌近日率團訪問美國華府，預計就防務採購與關稅議題與美方進行交流。然而，就在其訪美行程展開之際，《紐約時報》等外媒披露美台貿易協議即將達成，台灣輸美關稅將降至15%，條件是台積電需在亞利桑那州加碼興建至少五座晶圓廠。此消息發布的時間點引發政壇議論，遭在野黨質疑是執政黨刻意操作輿論，用以覆蓋在野黨訪美的聲量；同時，以龐大設廠承諾換取關稅優惠的條件，也引發“神山外移”的擔憂。



謝龍介指出，在野黨的主席代表政黨甚至台灣，前往“邦交國”或主要貿易夥伴進行經貿溝通，本是美事一樁。但他批評執政黨“工於心計”，特地選在在野領袖訪美的時刻公布關稅談判細節，這種“此地無銀三百兩”的操作，明顯是為了讓在野黨的美國行“得不到光環”。他認為，這種為了政治攻防而刻意“破梗”的手段，顯得執政當局格局狹隘，缺乏自信。