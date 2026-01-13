初選勝出　民進黨將提名賴瑞隆選高雄市長

民進黨發言人韓瑩。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月13日電（記者 張穎齊）民進黨高雄市長初選結果13日出爐，由新潮流系“立委”賴瑞隆脫穎而出，預計近期將報請民進黨中執會正式通過提名。民進黨發言人韓瑩13日表示，本次民調由黨中央民調中心順利執行，全程透明，1天內就能完成所有分述與統計，再待由中執會通過提名。



民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，根據民進黨中央抽選結果，12日執行高雄市初選民調調查，13日稍早公布民調結果，由賴瑞隆以極小差距出線，將代表民進黨對決中國國民黨高雄市長參選人柯志恩。民進黨高雄市長初選者為非賴系共推的“立委”邱議瑩、新系許智傑、賴瑞隆、原“正國會”林岱樺。



韓瑩13日在民進黨中央受訪指出，民進黨的初選制度一直秉持公平與科學原則，本次民調合作機構運作順暢，過程平穩順利。她表示，中執會將在最短時間內完成程序，正式提名賴瑞隆代表民進黨參選2026年高雄市長。



新系民進黨政策會執行長吳思瑤受訪時也對此表示祝賀，她指出，高雄初選展現了民進黨的多元與健康民主，不論誰出線，都是優秀的公職人才，但她也笑說，她與賴瑞隆是“莒光國小、高中同窗”，彼此緣分較濃一點，衷心祝福老同學賴瑞隆能勝出、帶領高雄再創新局。