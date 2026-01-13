鄭麗文：盼農曆年前完成國民黨新北市長提名

國民黨主席鄭麗文13日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月13日電（記者 盧誠輝）對於2026新北市長候選人的提名進度，中國國民黨主席鄭麗文13日受訪時表示，在國民黨的部分，期盼能夠在農曆年前完成提名作業，之後才會啟動和台灣民眾黨的協商與協調機制，再來完成“藍白合作”，看最後如何來共推人選。



國民黨內表態爭取2026新北市長提名者有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然。另外，民眾黨主席黃國昌也參戰。



1月13日是蔣經國逝世紀念日，鄭麗文今天上午率領國民黨中央黨部幹部前往桃園大溪頭寮謁陵，包括國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、季麟連、蕭旭岑、組發會主委李哲華、國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓、國民黨籍“立法委員”萬美玲、國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠等人都到場出席。



針對新北市長的提名進度，鄭麗文在謁陵後受訪時指出，國民黨包括中央黨部跟地方黨部，一直都非常積極地在關於新北市的部分進行相關的協調跟溝通。就她所知，到目前為止都還算非常順暢，也非常順利。因此，可望能夠透過內部的協調來產生人選。如果說一切都很順利的話，她希望在農曆年前就能夠完成提名的作業。



鄭麗文強調，國民黨一定是先完成黨內的提名作業後才會去跟民眾黨談，因為程序本來就是如此，就像民眾黨也會在部分縣市先完成他們的提名作業。等到確定部分的縣市兩黨都有提名人選之後，才會開始啟動兩黨協商與協調的機制。最後透過公開或類似初選的民調等機制，經過這樣的程序後，再來完成“藍白合作”，看最後如何來共推人選。



媒體詢問，針對宜蘭縣長有傳出鄭麗文有提出“三個條件”，是否有這件事？



鄭麗文說，這個已經由組發會鄭重澄清過了。國民黨全台灣所有的提名，都是按照國民黨的規章跟遊戲規則，沒有針對任何特別的縣市提出特別的、或者是額外的條件，所以那些都是誤傳。