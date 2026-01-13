賴瑞隆發表初選勝選感言　提三個優先承諾

綠委賴瑞隆受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月13日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選13日確定由綠委賴瑞隆出線。賴瑞隆13日中午在前鎮區服務處發表勝選感言，強調“謙卑承擔 、團結高雄”，並提三個優先，要團結所有力量、守住高雄延續光榮、不分黨派安居樂業。賴瑞隆全程5分鐘都照稿念，相當謹慎。



民進黨高雄市長初選4位綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺角逐激烈，12日晚間完成電話民調，13日宣布賴瑞隆勝出。國民黨方面徵召藍委柯志恩參選高雄市長。



值得注意的是，在民進黨初選民調，綜合三家民調機構，賴瑞隆55.99%，柯志恩僅24.89%，落差甚大。



賴瑞隆13日中午在前鎮區服務處受訪，他表示，感謝每一位高雄市民的託付，以及所有戰友的一路相挺。這份支持，是對延續高雄光榮的期盼，也是高雄人對這座偉大城市的驕傲與熱愛。



賴瑞隆表示，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴。這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮。



賴瑞隆表示，他要向市民提出“三個優先”承諾，第一，首要任務就是“團結團結團結”，團結所有的力量。第二，2026年要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮。第三，要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。



賴瑞隆表示，正如他在政見會上所說，四位兄弟姊妹之間是隊友，是同一支高雄隊。真正要一起面對的，是新時代來臨之際的產業轉型、人口結構改變，以及城市財源受損等嚴峻挑戰。



賴瑞隆表示，謙卑傾聽、凝聚團結，是他不變的承諾。他會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行。高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光。