中評關注：新系拿下高雄　賴強勢能服眾？

賴清德。（照片：民進黨提供） 中評社台北1月14日電（記者 張穎齊）民進黨高雄市長初選結果13日揭曉，新潮流系綠委賴瑞隆以55.99%支持率，領先非新系邱議瑩僅0.6%，取得勝出。雖然差距不大，仍象徵新系與賴清德又一次勝利，其他縣市也持續在賴系與非賴系之間升溫拉鋸，賴系是否服眾？值得關注。



根據民進黨中央公佈的民調資料，4位高雄市長初選參選人中賴瑞隆以55.99%勝出，邱議瑩以55.38%緊追在後，許智傑與林岱樺則分別獲得51.9%與50.59%。但此次高雄初選不僅是一場地方選戰，更被視為黨內“英賴鬥爭”的延伸戰場。



賴瑞隆出身新潮流系，被視為賴清德與陳菊所力挺的接班人，而邱議瑩則集結英系、蘇系與湧言會等非新系派系力量，更獲得民進黨籍高雄市長陳其邁支持。這場以0.6%見分曉的選戰，不僅是派系勢力的此消彼長，更反映出賴系在黨內提名布局上的優勢。



值得注意的是，賴瑞隆先前曾因兒子涉及校園霸凌事件受到社會輿論質疑，但仍在初選中挺過風暴、成功出線，顯示賴系對其支持力度強大。這場勝利對賴清德意義重大，不僅在南台灣再下一城，也鞏固了新潮流系對地方選舉提名的主導權。



然而，非賴系陣營能否心服氣服仍有待觀察。前“正國會”出身、同樣參與初選的林岱樺近年因司法案件纏身，外界憂心她是否因此心生不滿。林岱樺雖已表示不會脫黨，但黨內整合仍是一大考驗，高雄若無法迅速整合，恐影響2026整體布局。



民進黨接下來仍有多場派系焦點戰役，13日登場的嘉義縣長初選，將由英系蔡易餘對上賴系黃榮利，2人早在“立委”選舉時就曾短兵相接，如今再度交鋒，被視為英賴兩系延續戰。