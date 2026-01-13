尹乃菁接任國民黨文傳會副主委

尹乃菁（左）接受媒體人王淺秋(右)訪問。（千秋萬事提供） 中評社台北1月13日電／中國國民黨主席鄭麗文聘請資深媒體人尹乃菁擔任文傳會副主委，預計2月1日就任。尹乃菁表示，由於文傳會主委吳宗憲必須兼顧“立院”事務、宜蘭初選，文傳會工作還需要提出黨中央的主張，與各縣市議會聯繫統一發言口徑，必須要有個論述發動機，鄭麗文希望她做這些事。



《中時新聞網》報導，尹乃菁接受《千秋萬事》專訪時表示，對他來說是什麼頭銜不重要，重要的是今年是選舉年，文傳會有很多工作要推動，吳宗憲還有選舉事務要投入，鄭麗文希望有人能處理文傳會工作。



尹乃菁強調，“頭銜不重要，打贏才重要”，他透露鄭麗文找他去家裡談，鄭麗文不會拐彎抹角，提到文傳會很多工作要立刻推動跟規劃的，時間很趕，大選年要安排聯繫的事務很多，還要迅速掌握網路以及媒體消息，節奏要非常快，吳宗憲還要兼顧“立院”事務還要爭取宜蘭縣民認同。



尹乃菁說，文傳會的工作很細，像是“立法院”三讀通過法案後，黨中央的主張是什麼，還要與各縣市議會聯繫，發言口徑要一致，必須要有個發動機把理念發散出去，鄭麗文希望他來做這件事。



中國國民黨前主席朱立倫時期文傳會培養出“萊爾校長團隊”，讓國民黨罕見在網路空戰上佔上風，為反制大罷免提供強大火力後援；不過鄭麗文接手主席後，該團隊並未留任，新團隊接手後空戰火力不若以往，尤其“立院”黨團後來委託“萊爾校長團隊”相助後，黨團粉專就常常被拿來跟黨中央粉專對比。