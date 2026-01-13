“立院”確認彈劾議程　下周邀請賴清德說明

程序委員會藍白聯手以10票勝過民進黨8票，確認彈劾賴清德議程。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨和台灣民眾黨“立法院”黨日前共同提案彈劾賴清德，相關程序正式啟動，預計14、15日將舉行公聽會。“立法院”程序委員會今天則討論後續議程，預定21、22日舉行本會期第三次全院委員會，並邀請賴清德前來說明並進行訊問，民進黨團對此表達異議，但經表決後，人數不敵藍白，最終議程確定。



藍白共同發動彈劾賴清德提案，去年12月26日“立法院”會表決通過該案，並訂於今年1月14日、15日舉行共兩場公聽會，1月21日、1月22日召開全院委員會，邀請賴清德列席說明並接受“立委”詢問，若未列席則自行發言。4月27日則將舉辦聽證會、5月13日、5月14日二次邀請賴清德說明並接受詢問，5月19日進行彈劾投票。



“立法院”今日中午召開程序委員會，會中討論第4會期第3次全院委員會討論事項議程。根據議程草案，21日、22日召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德列席進行第一次說明。先由領銜提案人代表說明彈劾意指，再由被彈劾人賴清德說明。各黨團也將推派代表詢問賴清德。



根據議程草案，若被彈劾人未列席，則由各黨團推派之委員進行發言，每人發言10分鐘。順序依例授權議事處辦理。名單於1月20日（星期二）中午12時前送交議事處彙整。



民進黨團在程序委員會中表達反對，因此進入表決，最終藍白聯手以10票勝過民進黨8票，全院委員會議程確定。